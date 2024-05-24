"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкой

Лариса Долина, которая родилась в Баку, но прожила все детство в Одессе, показалась на публичном мероприятии в террористической России.
Во время фотосессии, Долина надиктовывала кому-то гневные сообщения со злым лицом. Комментаторы из РФ стали шутить по поводу внешности Долиной, а также комментировать ее склочный характер и злобную натуру.
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Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Лариса Долина новости сегодня
Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.
А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.
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