"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкой

Российская певица Лариса Долина славится своим злобным характером.

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Ларису Долину высмеяли за ее выходку / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Лариса Долина, которая родилась в Баку, но прожила все детство в Одессе, показалась на публичном мероприятии в террористической России.

Во время фотосессии, Долина надиктовывала кому-то гневные сообщения со злым лицом. Комментаторы из РФ стали шутить по поводу внешности Долиной, а также комментировать ее склочный характер и злобную натуру.

Злобная Лариса Долина повеселила подписчиков своей яростью / Скриншот Instagram/popcake.tv

Злобная Лариса Долина повеселила подписчиков своей яростью / Скриншот Instagram/popcake.tv

Злобная Лариса Долина повеселила подписчиков своей яростью / Скриншот Instagram/popcake.tv

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Лариса Долина новости сегодня

Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.

А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.

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