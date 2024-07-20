Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Отметим, Никита уехал из страны-террориста жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине.
На своей странице в соцсетях Никита рассказал о выступлении в Bay Area и показал фото с концерта.
"Как зажгли в Bay Area. Скоро выпустим несколько релизов на площадки, а осенью продолжим давать концерты", - отметил Пресняков.
Пугачева не промолчала и поддержала своего внука.
"Жги, сынок!", - отметила Примадонна.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте публично поздравила старшего сына с днем рождения. На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, показав архивный снимок с Никитой, на котором они сидят в кинотеатре.
Напомним, Алена Краснова поделилась радостной новостью, что у ее друзей из РФ вскоре родится девочка. А также жена Никиты Преснякова недавно успела еще и побывать на концерте певца Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе и даже сделала с артистом фото.
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