Россияне не переживут: путинистка Анастасия Волочкова призналась в связи с Аллой Пугачевой

Анастасия Волочкова заявила, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой.

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Анастасия Волочкова рассказала об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно опубликовала пост, в котором позвала Аллу Пугачеву возвращаться в страну-оккупанта.

Как сообщает пропагандистское росСМИ Kp.ru, Волочковой пришлось объяснить свои слова после критики.

"Кроме хорошего, она мне ничего не сделала. Она приходила на мои выступления вместе с Филиппом Киркоровым. Приглашала меня выступать в своих проектах", - сказала балерина.

Также она сообщила, что общается с Примадонной, которая уехала жить в Израиль.

"Конечно, я с ней общаюсь. Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю", - отметила путинистка.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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