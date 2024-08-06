Россияне не переживут: путинистка Анастасия Волочкова призналась в связи с Аллой Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно опубликовала пост, в котором позвала Аллу Пугачеву возвращаться в страну-оккупанта.
Как сообщает пропагандистское росСМИ Kp.ru, Волочковой пришлось объяснить свои слова после критики.
видео дня
"Кроме хорошего, она мне ничего не сделала. Она приходила на мои выступления вместе с Филиппом Киркоровым. Приглашала меня выступать в своих проектах", - сказала балерина.
Также она сообщила, что общается с Примадонной, которая уехала жить в Израиль.
"Конечно, я с ней общаюсь. Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю", - отметила путинистка.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
Вас может заинтересовать:
- "Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом
- Не назвала РФ агрессором: Ольга Сумская обратилась к Алле Пугачевой - что произошло
- Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред