Путинистка Волочкова пожаловалась, что уже много лет страдает от аллергии.

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У Анастасии Волочковой аллергия на шипы роз / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину, рассказала о своем недуге, с которым борется долгое время.

Как сообщает пропагандистское росСМИ mk.ru, у путинистки аллергия на шипы роз.

"У меня аллергия на шипы от моих любимых роз. Если мне после шоу или в жизни дарят цветы без упаковки и шипы прикасаются к руке, то волдыри уже через минуту появляются. Вся рука покрывается волдырями. Одни мучения! Это проблема существует уже много лет", — поплакалась любительница диктатора Путина.

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Также Волочкова рассказала почему она такая худая, что часто тревожит ее поклонников.

"У меня генетика хорошая. Плюс, на протяжении многих лет — практически полное отсутствие еды. Мне так хорошо: я легко себя чувствую. Ем только салатные листья, яйца всмятку и могу позволить себе супчик том-ям, который готовит моя помощница Лолочка. А еще я обожаю русскую баню, ледяную купель, занимаюсь любимым делом. Поэтому я такая худая и стройная: вся одежда уже висит", — заявила балерина.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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