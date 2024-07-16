Путинисты Волочкова и Джигурда сцепились на публике - что случилось

Российская балерина Анастасия Волочкова и российский актер Никита Джигурда, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, еще недавно были лучшими друзьями. Но после того, как в сеть "слили" видео, где путинисты занимались странными вещами, они рассорились в пух и прах.
Как сообщают росСМИ, Волочкову уже давно подозревали в злоупотреблении алкоголем, сейчас же это подтвердил и Джигурда.
Также актер заявил, что пытался спасти бывшую подругу от зависимости. При этом сам певец признался, что частенько наливал балерине вина после спектаклей, ведь "это святое".
Волочкова не смогла промолчать и молниеносно публично ответила обидчику.
"С Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: "Пока, неудачник!", – отметила путинистка.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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