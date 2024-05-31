Путинист Никита Джигурда будет воевать против украинцев на Донбассе - СМИ

Российский актер Никита Джигурда, который родом из Киева, но живет в России и поддерживает страшное вторжение в Украину, принял решение воевать в рядах армии оккупантов.
Как сообщают росСМИ, после множества поездок на временно оккупированный Донбасс, путинист проявил желание присоединиться к одному из подразделений страны-террористки, чтобы совершать геноцид украинцев.
"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже пригласил ходатайство, которое является основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", – заявили росСМИ.
Сам любитель Путина пока никак не прокомментировал ситуации, известно лишь то, что Джигурда недавно приезжал к оккупантам на Донбасс в то подразделение, где сейчас собирается воевать.
Кто такой Никита Джигурда?
Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
Никита Джигурда - последние новости по теме
Отметим, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.
А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.
Читайте больше о Джигурде:
- "У Никиты все по вертикали": Волочкова рассказала о магическом жезле женатого Джигурды
- "Под крышей Медведчука" и с украинским гражданством: Джигурда рассказал, как готовился стать президентом Украины
- Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред