"Голая вечеринка" для двоих: Джигурда и Волочкова опозорились пьяными плясками

Новая выходка пропутинской балерины и ее эпатажного друга вышла далеко за рамки приличия.

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Никита Джигурда стянул штаны с нетрезвой Анастасии Волочковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова оказалась одной из тех, кто осудил звезд, которые приняли участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Тем не менее сама артистка недавно попала в не менее громкий скандал.

Танцовщицу, которую на заре ее карьеры считали перспективной, все чаще обвиняют в злоупотреблении алкоголем, и вредную привычку ей становится скрывать все сложнее. Тем более если она отдыхает в компании Никиты Джигурды.

РосСМИ стали активно распространять по Сети видеоролик, снятый недавно в доме Анастасии. И хоть в кадре не было видно алкоголя, по происходящему можно заявить с полной уверенностью - оба артиста были сильно пьяны, когда снимали это видео.

видео дня

На видео, содержание которого многих повергло в шок, Анастасия и Никита сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют, обнимаются и трогают друг друга за сокровенные места.

Никита Джигурда стянул штаны с нетрезвой Анастасии Волочковой / коллаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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