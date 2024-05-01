Джигурда с женой показали откровенное видео любви в бассейне

Жена скандального Никиты Джигурды показала любовное видео с ним и оставила послание.

https://stars.glavred.info/dzhigurda-s-zhenoy-pokazali-otkrovennoe-video-lyubvi-v-basseyne-10561931.html Ссылка скопирована

Джигурда повеселился с женой в бассейне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/instadzhigurda/

Российская фигуристка Марина Анисина опубликовала видео с мужем-путинистом Никитой Джигурдой, который родом из Украины, но поддерживает убийства украинцев российскими оккупантами, и посвятила его всем недоброжелателям.

В своих соцсетях Анисина показала, как отдыхает с мужем, которому разрешает флиртовать с другими женщина. Ролик получился достаточно откровенным, но для их семейства – это норма. Они постоянно попадают в скандалы из-за своего неприличного поведения.

видео дня

Супруги запечатлены в бассейне, полуголый Джигурда взял жену за лицо, приблизил к себе и поцеловал. Марина же обняла возлюбленного в ответ, а затем развела руки в стороны, пока он целовал ее.

"О да, вот так красиво… не то это слово, 17 лет жизни - это правда красиво!!! Это Божественно красиво! Всем желаю Любви и всего, что за этим следует, а все присоски, которые встречаются на нашем пути( а у меня их было достаточно), просто… я им желаю встретить своё!!!", - написала Анисина под видео.

Кто такой Никита Джигурда Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

Никита Джигурда - последние новости по теме

Отметим, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.

А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.

Читайте больше о Джигурде:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред