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Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

Яна Ставская
18 марта 2024, 19:54
Любитель "русского мира" и убийств украинцев отметился новым "бредом" про свои корни.
Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях
Джигурда известен своими скандальными поступками / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Кремль продолжает привлекать к поездкам на фронт в Украину своих телевизионных звезд, пытаясь, таким образом, популяризовать российских военных преступников. Среди отметившихся на оккупированных территориях "знаменитостей" появился и низкопробный артист Никита Джигурда.

Джигурда, чья карьера пожилого провокатора держится на заказах от федеральных каналов, еще с 2014 года восхваляет агрессию Путина и участвует во всех пропагандистских шоу в России.

В этот раз Джигурда посетил Запорожскую область. Судя по публикациям рупоров Путина, "звезда" приехал в Украину, пересекши оккупированную часть Донбасса. Конечный пункт его прибытия был в Запорожской области.

видео дня

Кто такой Никита Джигурда

Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

При этом Джигурда занялся спекуляцией, что его фамилия якобы имеет "запорожские корни".

"Мы привезли (оккупантам - Главред) гуманитарку, коптеры, а потом приехали сюда (на Запорожье - Главред), потому что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь… Чернигов. Я не мог сюда не приехать", - высказался предатель в комментарии пропагандистам.

Отметим, что миф о своем казачьем происхождении российская "звезда" поддерживает уже давно и весьма успешно - россияне в эту чушь верят и даже внесли этот бред в его биографию.

Сам Джигурда родом из Киева, но в свое время предал Родину, отдавшись путинскому режиму.

Путинист известен своим неадекватным поведением. Например, в начале марта он устроил погром в клубе букмекерской компании. У актера зашла крупная ставка, после чего он начал громко орать, залез на стол и упал с него.

До этого низкопробный артист заявил, что якобы готовился стать президентом Украины "под крышей Медведчука".

Также Главред писал, как выпившая Волочкова наговорила лишнего Джигурде. Пользователи сети в очередной раз обвинили скандальную балерину в злоупотреблении алкоголем и высмеяли ее речь.

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война в Украине Никита Джигурда Джигурда война России и Украины
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