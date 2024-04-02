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"Уже алкоголичка": Волочкова прокомментировала свое состояние

Элина Чигис
2 апреля 2024, 10:07
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в ее алкоголизме и заверила, что с ней все в порядке.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая поддерживает террористическую политику Кремля, часто обвиняют в злоупотреблении алкоголем. Сама же Волочкова никаких проблем не видит и заявляет, что может бросить пить в любой момент.

Балерина сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

"Я не могла бы три часа в день крутиться в пуантах в балетном зале", — сказала Волочкова.

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Как сообщил российский пропагандистский "Пятый канал", балерина не понимает за что ее обвиняют, ведь вокруг нее много людей, которым действительно нужна помощь.

"Половина населения пьет водку, а Волочкова, выпивающая стаканчик дорогого просекко и свежей клубники, уже алкоголичка", — заявила Анастасия.

Но если даже вспомнить интервью Волочковой в явно нетрезвом виде и непристойные видео с Джигурдой, то стает ясно, что балерина точно не один бокальчик выпивает.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Напомним, недавно в сети появилось видео Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды, содержание которого многих повергло в шок. Балерина и артист сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. После этого нетрезвые друзья снова танцуют, обнимаются и трогают друг друга за сокровенные места.

А также Анастасия Волочкова, которая усердно готовилась к "мечте всей своей жизни" - грандиозному шоу "Одержимость", решила ответить своим хейтерам, которые критиковали "постановку века".

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