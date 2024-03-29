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Все, как с Джигурдой: Волочкова пригласила своего нового избранника в гости

Элина Чигис
29 марта 2024, 04:00
Анастасия Волочкова дала шанс молодому ухажеру и пригласила его к себе домой.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова нашла нового ухажера / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Российский певец Георгий Иващенко вручил балерине Анастасии Волочковой, которая поддерживает террористическое на конференции "Ценнее денег" бриллиантовые серьги стоимостью 600 тысяч рублей и сделал предложение, встав на колени.

Как сообщают росСМИ, Волочкова решила дать шанс своему ухажеру и пригласила к себе домой. В особняк Георгий приехал с большой корзиной с продуктами.

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"После моего неожиданного сюрприза на конференции "Ценнее денег" Настя решила не откладывать в долгий ящик наше яркое общение и сделала ответный шаг — позвала в гости", — заявил Иващенко.

Также он уточнил, что без ума от "королевы шпагатов" и постарается положить весь мир к ее ногам. Во время свидания они бурно обсуждали совместное будущее.

"Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов. Уверен, что для Анастасии наступает новое красивое и достойное время. По крайней мере, все, что зависит от меня, я сделаю", — сказал Георгий.

Отметим, совсем недавно путинистка приглашала в гости и любителя Путина Джигурду, что заканчивалось пьянками и гулянками.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме:

Отметим, недавно Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи оккупантам и не исключает, что когда-нибудь поедет в составе в оккупированные Россией регионы Украины.

А также Анастасия Волочкова продолжает позориться в сети. После неудачного фото с облезлой шапкой, которое вызвало злорадствующий смех у пользователей, скандальная танцовщица решила освоить уроки фотошопа.

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