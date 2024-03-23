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Давай извинения: Волочкова накинулась на Лазарева

Элина Чигис
23 марта 2024, 03:00
Между Сергеем Лазаревым и Анастасией Волочковой разгорелся новый скандал.
Сергей Лазарев, Анастасия Волочкова
Волочкова ответила Лазареву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevsergey/, instagram.com/volochkova_art/

В прошлом году между Сергеем Лазаревым и Анастасией Волочковой произошла странная ситуация. Балерина подошла к артисту на ковровой дорожке "Золотого граммофона" с просьбой сделать совместный снимок, однако Лазарев отказал. Отметим, оба российских артиста ярые поклонники кровавого вторжения РФ в Украину.

Недавно путинист принял участие в "Шоу Воли", где ему предложили наконец-то сделать снимок с блондинкой, но с картонной.

"Вот и сфотографировались с Сергеем Лазаревым. Это случилось. С большим уважением отношусь к Сергею и его творчеству. Однако традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений я отношусь терпимо… Это индивидуальный выбор каждого человека. Но мое фото с Мальдив выбрали красивое — вертикальный шпагат Волочковой. Вот бы эту конструкцию получить в качестве подарка для моего царственного дома", - написала Волочкова в сети.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Добавим, балерина Анастасия Волочкова, которая известна своими бесстыжими шпагатами, пьянством и низкопробным шоу, решила помогать оккупантам убивать украинцев.

А также Анастасия Волочкова продолжает позориться в сети. После неудачного фото с облезлой шапкой, которое вызвало злорадствующий смех у пользователей, скандальная танцовщица решила освоить уроки фотошопа.

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