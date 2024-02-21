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Назвала Крым украинским и осудила путинистов: интервью Волочковой в Киеве

Анна Подгорная
21 февраля 2024, 16:04
Иронично, но в 2014 году Анастасия Волочкова категорически осудила артистов-пропагандистов за "политическую проституцию".
Катя Осадчая, Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в Киеве выражала проукраинскую позицию / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова во время полномасштабной войны в Украине полностью поддержала страну-оккупанта, и где надо и не надо пытается отработать пропагандистскую повестку. Иронично, но еще 10 лет назад в Киеве она поддерживала Украину и осуждала путинистов за отсутствие собственного мнения.

В Сети всплыл фрагмент украинского шоу "Світське життя", в котором ведущая Катя Осадчая в 2014 году берет интервью у Волочковой. Балерина приехала в украинскую столицу снимать клип, и довольно щебетала про свои украинские корни и Крым, который, на ее взгляд, всегда был украинским.

"Я не просто не побоялась ехать в Украину, а сделала это вопреки всему. ... Я очень люблю Украину, очень люблю Киев. Все мои бабушки и дедушки родились в Украине, папа мой родился в Запорожье, мама всю молодость училась во Львове, Львовском политехническом институте. В Киеве много родственников... Поэтому я здесь, как мне кажется, свой человек. ... Для меня Крым все равно – часть Украины. Я неловко себя чувствую за Россию", - заявила тогда еще не спившаяся балерина.

Также она осудила артистов-путинистов вроде Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина, которые поддержали аннексию Крыма и стали открыто выражать антиукраинские настроения.

"Я считаю их не очень честными людьми, не имеющими своей позиции. Когда человек то вправо, то влево, смотря куда подует ветер власти, для меня эти люди как политические проститутки. Я без уважения отношусь к таким людям. Нас, русских артистов, как Украина всегда принимала. И вдруг этот человек – Валерия – которая только что приезжала сюда, работала здесь за деньги, сейчас говорит: "Да мы не поедем". Ну не унижайте самих себя", - улыбаясь и хлопая глазами, заявила Волочкова. Иронично, что за десять лет она превратилась в того самого человека, который, по ее мнению, потерял к себе всякое уважение.

Смотрите видео интервью Анастасии Волочковой, которая в Киеве признает Крым украинским и осуждает путинистов:

Ранее анорексичная Волочкова без белья ошарашила новыми танцами. Горе-балерина пришла на интервью на радио, но и там не удержалась и пустилась в пляс под застольную песню.

Также танцовщица оказалась в центре скандала якобы за осквернение памяти погибших летчиков. На балерину Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете, и потребовали призвать ее к ответственности.

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