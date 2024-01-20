"Я всегда за добрые дела": Волочкова решила помогать оккупантам убивать украинцев

Вечно пьяная балерина Волочкова пытается спасти остатки своей карьеры в угоду Путину.

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Волочкова назвала добрым делом убийства украинцев / Коллаж Главред, фото Instagram/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая известна своими бесстыжими шпагатами, пьянством и низкопробным шоу, решила помогать оккупантам убивать украинцев.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, "Волочкова готова помогать жителям Донбасса, добровольческим формированиям и Вооружённым силам России".

Алкоголичка-балерина присоединилась к штабу помощи оккупантам и не исключает, что когда-нибудь поедет в составе в оккупированные Россией регионы Украины.

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"Движение "Ветераны России" обратилось к звёздам шоу-бизнеса и представителям культуры террористической России с предложением поддержать оккупантов на фронте и в госпиталях, а также детей с оккупированных территорий. Инициатива заключается в сборе гумпомощи и организации агитбригад, которые поедут на Донбасс", - пишут пропагандисты.

По информации ресурса, первой, кто откликнулся на "заманчивое" предложение, была Анастасия Волочкова. "Ранее артистка заявляла, что ноги её на Донбассе не будет, но теперь передумала и решила поддержать инициативу в первых рядах. Вероятно, причиной тому стало скандальное видео, где экс-прима Большого театра вместе с Никитой Джигурдой танцуют полуголыми. Этот ролик возмутил не только общественников, но и обычных зрителей", - пишут пропагандисты.

Сама Волочкова на видео заявила, что она всегда "за добрые дела". В понимании спивающейся балерины - добрые дела - это поддерживать российских оккупантов, которые убивают и насилуют украинских женщин и детей.

Напомним, ранее Дима Билан поехал общаться с оккупантами и даже обещал помочь с протезированием. Все потому, что он принял участие в скандальной вечеринке блогерши Ивлеевой, на которую лично обиделся террорист Путин.

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

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