"Завидуйте из своих трущоб": Волочкова вызверилась на хейтеров

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая усердно готовилась к "мечте всей своей жизни" - грандиозному шоу "Одержимость", решила ответить своим хейтерам, которые критиковали "постановку века".
С гневной тирадой Волочкова выступила на своей странице в Instagram.
Она приняла балетную позу и принялась распинаться насчет "писак", которые не были на шоу, но смеют его критиковать. По мнению балерины - всему виной зависть.
"Чесать языками - легче, чем ногами", - говорит Волочкова, продолжая, что ей 47 лет и она в прекрасной форме.
"Если вам кому-то не нравится, как я танцую не приходите на шоу. Смотрите его в интернете и завидуйте из своих трущоб", - говорит балерина.
По ее словам, судить ее может лишь тот зритель, который побывал на ее шоу. "Наденьте пуанты, выходите на сцену, тогда будем меряться славой, цветами", - добавляет она.
Свою Пламенную речь, посвященную хейтерам, Волочкова завершила словами о том, что она направляется на съемку. "Пока, неудачники", - задекларировала "русская" балерина.
На видео - официальное обращение Волочковой к хейтерам:
Напомним, ранее веселая российская балерина Волочкова "порадовала" подписчиков фрагментами своего шоу.
Напомним, ранее Волочкова снова напугала поклонников фото в купальнике. В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.
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