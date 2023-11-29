Выход с флагом РФ под ненавистную музыку запада: в сети высмеяли "грандиозное" шоу Волочковой и ее "танцы"

Веселая российская балерина Волочкова "порадовала" подписчиков фрагментами своего шоу.

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Волочкова и ее позорное шоу / Коллаж Главред, фото Instagram/volochkova_art

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая усердно готовилась к "мечте всей своей жизни" - грандиозному шоу "Одержимость", снова стала посмешищем.

В сети высмеяли ее новое шоу, особенно танцы самой балерины.

На своей странице в Instagram, артистка выложила несколько фрагментов своего выступления. В основном, концерт отработала группа танцоров, а также диджитал-декорации и свет. Сама балерина появлялась на сцене, но только ходила и поднимала ноги в шпагат. Ее подписчики в социальной сети шутили, что ей даже не нужно было надевать пуанты для этого выступления.

видео дня

"Хождение по сцене - это балет?, "Ты издеваешься над зрителями? Походила по сцене, ногами, руками помахал, а где танец?", "А где балет ? Вижу бьющихся в конвульсиях людей и женщину в зелёном , которую тоскуют по сцене как бревно", "А есть видео, где танцует одна Настя, как балерина? Чтобы прямо танец, а не хождение по сцене? Ни разу в сети не было ни одного видео танца, только шпагаты и ноги вверх.. Так бы хотелось увидеть красивый танец", - пишут они.

На видео - конвульсии "русской балерины" Волочковой:

В конце своего "шедеврального" выступления Волочкова вышла на сцену в кокошнике с флагом террористической России на плечах.

На видео - эпичный выход Волочковой с тряпкой на плечах:

"Я - русская балерина! И на все выпады завистников отвечаю моими мощными проектами! Во славу России", - написала пьяница Волочкова.

"Насть, о чем шоу? Выход с флагом расеи под музыку ненавистного запада, в чем задумка?" - удивляются подписчики балерины пенсионного возраста и запала.

Напомним, ранее Волочкова снова напугала поклонников фото в купальнике. В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.

Напомним, ранее Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

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