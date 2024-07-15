"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, приняла участие в VK Fest, который проходил в столице страны-оккупанта.
Как сообщают росСМИ, для финала события путинистка нарядилась в костюм Жар-птицы, но и не забыла о пуантах, а голову украшал венец из золотых перьев, бус и стразов, который очень похож на кокошник.
И хоть присутствующие встретили Волочкову аплодисментами, пользователи сети не очень оценили вид балерины, даже заподозрив, что путинистка выпила спиртного перед выходом.
"Плисецкая не пила, и настоящая звезда была, а эта – алкашка";
"У меня прям испанский стыд";
"Трезвая? Не думаю, судя по движениям и подтиранию носа";
"Ну она же деревянная", - написали подписчики СМИ.
Смотрите видео, в каком виде Волочкова появилась на сцене:
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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