"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за своего неоднозначного наряда.

https://stars.glavred.info/ispanskiy-styd-putinistka-anastasiya-volochkova-osharashila-svoim-vidom-10580807.html Ссылка скопирована

Анастасия Волочкова удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, приняла участие в VK Fest, который проходил в столице страны-оккупанта.

Как сообщают росСМИ, для финала события путинистка нарядилась в костюм Жар-птицы, но и не забыла о пуантах, а голову украшал венец из золотых перьев, бус и стразов, который очень похож на кокошник.

видео дня

И хоть присутствующие встретили Волочкову аплодисментами, пользователи сети не очень оценили вид балерины, даже заподозрив, что путинистка выпила спиртного перед выходом.

"Плисецкая не пила, и настоящая звезда была, а эта – алкашка";

"У меня прям испанский стыд";

"Трезвая? Не думаю, судя по движениям и подтиранию носа";

"Ну она же деревянная", - написали подписчики СМИ.

Смотрите видео, в каком виде Волочкова появилась на сцене:

Анастасия Волочкова на VK Fest / фото: скрин t.me/starhitru/

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред