Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

Анастасия Волочкова оставила дочь без наследства/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая заявила, что хочет помогать российским оккупантам убивать украинцев, давно не живет с дочерью Ариадной. Девушка переехала к отцу и его новой жене несколько лет назад и с тех пор почти не видится с матерью.

В российском шоу Алены Жигаловой путинистка поплакалась на поведение наследницы. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой.

видео дня

Балерина заявила, что недавно дочь заявилась к ней домой и потребовала отдать ей квартиру, подаренную Сулейманом Керимовым. А также Волочкова сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

"Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна. Был неприятный разговор, и я ей сказала: "Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были – 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне – обращайся к нему... я вам никому ничего не должна!" — сказала Волочкова.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Напомним, как в 2014 году Анастасия Волочкова категорически осудила артистов-пропагандистов за "политическую проституцию" в интервью для украинской ведущей Екатерине Осадчей.

А также Анастасия Волочкова удивила поклонников видео из балетного зала и заявила о возвращении в балет.

Читайте больше о Волочковой:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред