"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

Скандальная балерина террористической страны РФ Анастасия Волочкова удивила поклонников видео из балетного зала.

https://stars.glavred.info/tragediya-derevyannaya-volochkova-vozvrashchaetsya-v-balet-10543448.html Ссылка скопирована

Волочкова возвращается в балет / фото: Global Look Press

После заявленого возвращения в балет на Анастасию Волочкову обрушилась волна критики из-за ее профнепригодности. Как ни странно, ее не совсем правильный образ жизни привел к тому, что когда-то талантливая балерина только и может задирать ноги и садиться на шпагаты.

https://www.instagram.com/reel/C3iC12bIs0m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Фанаты, после публикации видео в Instagram, критики не пожалели и даже назвали ее "деревянной". Всю грацию балерина растеряла и уже давно.

"Пол гремит, земля трясётся, Настюха "танцевать" несется";

видео дня

"Никакой грациозности, тяжёлое бревно";

"И пошёл Буратино доказывать всем, что он не бревно, а лебедь";

"Вся дребезжит, трясется, Хоспади, хоть бы не рассыпалась телега", - написали подписчики балерине.

Волочкова, как всегда, не смогла принять критику и промолчать, уже в следующей публикации ответила обидчикам:

"Дорогие мои, если вам что-то во мне не нравится, не стоит мне об этом сообщать или изливать желчь и злобу. Не тратьте нервы. Переживите этот шок и стресс самостоятельно. А искренне любящие меня люди всегда будут со мной", - написала балерина.

Добавим, недавно Волочкова опозорилась своим умением работать с Фотошопом, что вызвало волну недоумения подписчиков в ее сторону.

Ранее Анастасия Волочкова удивила рассказом, как ее дочь привела в гости бойфренда, а балерина решила отправиться вместе с ними в баню.

Читайте больше о Волочковой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.