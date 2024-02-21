"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

После заявленого возвращения в балет на Анастасию Волочкову обрушилась волна критики из-за ее профнепригодности. Как ни странно, ее не совсем правильный образ жизни привел к тому, что когда-то талантливая балерина только и может задирать ноги и садиться на шпагаты.
Фанаты, после публикации видео в Instagram, критики не пожалели и даже назвали ее "деревянной". Всю грацию балерина растеряла и уже давно.
"Пол гремит, земля трясётся, Настюха "танцевать" несется";
"Никакой грациозности, тяжёлое бревно";
"И пошёл Буратино доказывать всем, что он не бревно, а лебедь";
"Вся дребезжит, трясется, Хоспади, хоть бы не рассыпалась телега", - написали подписчики балерине.
Волочкова, как всегда, не смогла принять критику и промолчать, уже в следующей публикации ответила обидчикам:
"Дорогие мои, если вам что-то во мне не нравится, не стоит мне об этом сообщать или изливать желчь и злобу. Не тратьте нервы. Переживите этот шок и стресс самостоятельно. А искренне любящие меня люди всегда будут со мной", - написала балерина.
Добавим, недавно Волочкова опозорилась своим умением работать с Фотошопом, что вызвало волну недоумения подписчиков в ее сторону.
Ранее Анастасия Волочкова удивила рассказом, как ее дочь привела в гости бойфренда, а балерина решила отправиться вместе с ними в баню.
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