Волочкова разделась перед бойфрендом дочери в бане

Анастасия Волочкова удивила очередным поступком.

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Анастасия Волочкова не перестает удивлять / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова поделилась очередной информацией, которая, мягко говоря, удивляет.

По словам балерины, которую цитируют пропагандистские СМИ, Волочкова рассказала о том, как ее 18-летняя дочь Ариадна привела в гости своего бойфренда.

Волочкова не стала оставлять их наедине и решила отправиться в баню, вместе с дочерью. Для этого, она надела свое микро-бикини, которое в интернете знают все.

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"Мы и в бане попарились все вместе. Я давала свободу Арише с ее молодым человеком. И такое светлое состояние на душе после приезда дочери. Мы редко видимся", - написала она.

Напомним, ранее веселая российская балерина Волочкова "порадовала" подписчиков фрагментами своего шоу.

Напомним, ранее Волочкова снова напугала поклонников фото в купальнике. В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.

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