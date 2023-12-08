Волочкова разделась перед бойфрендом дочери в бане

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова поделилась очередной информацией, которая, мягко говоря, удивляет.
По словам балерины, которую цитируют пропагандистские СМИ, Волочкова рассказала о том, как ее 18-летняя дочь Ариадна привела в гости своего бойфренда.
Волочкова не стала оставлять их наедине и решила отправиться в баню, вместе с дочерью. Для этого, она надела свое микро-бикини, которое в интернете знают все.
"Мы и в бане попарились все вместе. Я давала свободу Арише с ее молодым человеком. И такое светлое состояние на душе после приезда дочери. Мы редко видимся", - написала она.
Напомним, ранее веселая российская балерина Волочкова "порадовала" подписчиков фрагментами своего шоу.
Напомним, ранее Волочкова снова напугала поклонников фото в купальнике. В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.
Вас также может заинтересовать:
- "А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона
- Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой
- "Анаконда выползла": "засохшая" Волочкова испугала анорексичным видом