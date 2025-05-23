Павел Дуров купил своей герлфренд роль в Голливуде за 400 тыс долл

Накануне Дуров и Вавилова прошлись по красной дорожке в Каннах.

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Павел Дуров купил своей герлфренд роль в Голливуде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stories/julivavilova/

Кратко:

Дуров выкупил лот на благотворительном гала-вечере

Режиссером фильма выступит Спайк Ли

Бизнесмен и основатель Telegram и ВК Павел Дуров купил для своей герлфренд Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов. Дуров выкупил лот на благотворительном гала-вечере amfAR, который состоялся накануне в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. 24-летняя Вавилова опубликовала у себя в Instagram видео с финалом торгов за лот.

В ролике они с Дуровым сидят за столом. В следующий момент ведущий аукциона бьет молотком по столу, после чего Павел жмет ему руку и обнимает потянувшуюся к нему Вавилову.

видео дня

"Лучшая ночь в моей жизни", - прокомментировала событие Юлия.

Она не уточнила, в каком именно проекте исполнит роль, однако уже известно, что его режиссером выступит Спайк Ли. Он также попал в кадр на видео. Ли известен по фильму "Не пойман - не вор", а также голливудскому ремейку корейского хита "Олдбой".

Накануне Дуров и Вавилова впервые вместе вышли в свет как пара, появившись на красной дорожке в Каннах.

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А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

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