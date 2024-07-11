Дочь Анастасии Волочковой удивила поклонников своей чрезмерной худобой.

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Дочь Анастасии Волочковой очень похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, 18-летняя Ариадна живет со своим отцом, но иногда навещает и мать.

На днях Волочкова поделилась свежей фотографией с дочерью и фанаты были в замешательстве, ведь девушка выглядит очень худой.

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На снимке балерина показалась в обнимку с дочерью в своем доме.

"Когда приезжает любимая доченька Ариадна, это всегда позитивно и творчески проведенное время. Улетела на каникулы на недельку", — написала Волочкова.

Некоторые подписчики путинистки решили, что Ариадна пошла по стопам матери, худобу которой считают нездоровой.

"Только не иди по стопам мамы!",

"Доводит себя по примеру матери",

"Ой, как Ари сильно изменилась. Копия Волочковой",

"Раньше она милее выглядела, а сейчас прям вторая Волочкова стала", — написали поклонники.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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