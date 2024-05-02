"Люди добрые": путинистка Анастасия Волочкова серьезно пострадала на Мальдивах

Путинистка Анастасия Волочкова попала в очень странную ситуацию на Мальдивах – ее укусил комар прямо в глаз.

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Анастасия Волочкова пожаловалась поклонникам / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не стала отдыхать в своей любимой стране-оккупанте, а, как и большинство любителей Путина, отправилась за границу - на Мальдивы.

На своей странице в соцсетях Волочкова рассказала, что уже в первый день отдыха ее укусил комар в глаз. Теперь путинистка везде ходит в солнцезащитных очках. Видимо, даже комары на Мальдивах не любят жителей страны на болотах.

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Также Анастасия отметила, что отдыхает не одна, а со своей подругой – фотографом Еленой Галицыной.

"Опять напасть. Люди добрые, представляете, что случилось, я сегодня прилетела на Мальдивы, на мою любимую мальдивскую дачу. И меня укусил комар в глаз! У меня же была аллергия на глазах, она длилась дней 10. Короче, у меня теперь опухший глаз. И как я теперь буду фотографироваться для вас?" — заявила Волочкова.

Видео Волочковой опубликовал ТГ-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы":

Анастасию Волочкову укусил комар на Мальдивах / фото: скрин instagram.com/volochkova_art/

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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