Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает незаконное нападение страны-террориста РФ на Украину, наконец-то нашла общий язык с дочерью Ариадной.
Дочь Волочковой проживает с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а к маме приезжает в гости. Ариадна уже познакомила маму со своим бойфрендом и теперь часто бывает с ним в особняке Анастасии.
"Ариша с Женей приезжают в наш дом. Мы делимся самым сокровенным. Я разрешаю им делать вообще все! Они остаются у нас дома, выбрали себе уже взрослую белую комнату", — заявила Волочкова в шоу "Хватит слухов!" на росТВ.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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Отметим, недавно Анастасия Волочкова пожаловалась на свою единственную дочь и заявила, что оставила ее без наследства. Путинистка поплакалась на поведение наследницы, единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество матери.
А также Анастасию Волочкову часто обвиняют в злоупотреблении алкоголем. Сама же Волочкова никаких проблем не видит и заявляет, что может бросить пить в любой момент.
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