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Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

Алена Кюпели
18 апреля 2024, 10:46обновлено 18 апреля, 11:18
Балерина считает, что дело не в ее публичных скандалах и пьяных видео, а в том, что дочь не хочет быть публичной.
Волочкова назвала добрым делом убийства украинцев
Волочкова рассказала, что дочь сменила фамилию / Коллаж Главред, фото Instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает зверское вторжение РФ в Украину и практически все время находится в нетрезвом состоянии, пояснила, почему ее дочь Ариадна отказалась от фамилии балерины.

По информации пропагандистского издания МК, дочь Волочковой решила поменять свою фамилию, чтобы не быть Волочковой. Сама балерина считает, что дело не в ее публичных скандалах и пьяных видео, а в том, чтобы достижения девушки не приписывали ее знаменитой мамы.

Дочь Волочковой больше не хочет быть на ее фамилии
Дочь Волочковой больше не хочет быть на ее фамилии / Фото МК

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

видео дня

"Моя дочь – непубличный человек, она нигде не хочет светиться. Вы не представляете, сколько журналистов ее задергали. Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова. Поэтому никаких целей и задач у нее нет", - оправдывает поступок дочери Волочкова.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, певец Георгий Иващенко вручил Анастасии Волочковой на конференции "Ценнее денег" бриллиантовые серьги стоимостью 600 тысяч рублей и сделал предложение, встав на колени.

А также Анастасия Волочкова ответила на обвинения в ее алкоголизме и заверила, что с ней все в порядке. Балерина никаких проблем не видит и заявляет, что может бросить пить в любой момент.

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