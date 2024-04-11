УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Подарил свадебное платье": Волочкова нашла избранника погорячее Джигурды

Элина Чигис
11 апреля 2024, 03:00
Путинистка Анастасия Волочкова рассказала, что собирается на Мальдивы с новым мужчиной.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова собралась на Мальдивы с иностранцем / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Каждый год скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, отдыхает на Мальдивах. Чаще всего отправляется она туда в сопровождении очередного мужчины.

Как заявила путинистка для Teleprogramm.pro., на Мальдивах она будет девять дней и рассказала, с кем собирается в путешествие.

видео дня

"Это любовь 15-летней давности и даже больше! Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета, но я его не забрала", - сказала Волочкова.

Избранником примы оказался мужчина по имени дон Мигель — родом из Чили. По всей видимости, Волочкова недавно возобновила общение с мужчиной, ведь ранее никогда не говорила о нем.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, между путинистами Сергеем Лазаревым и Анастасией Волочковой разгорелся новый скандал. Балерина потребовала извинения от певца из-за его снимка с картонной фигурой Волочковой.

А также Анастасия Волочкова решила дать шанс своему ухажеру Георгию Иващенко и пригласила к себе домой. Во время свидания они бурно обсуждали совместное будущее.

Читайте больше о Волочковой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:30 Политика
Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:31 Украина
Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

22:11 Украина
Все главные новости

Популярное

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 28902

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое 3571

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Российские НПЗ продолжают гореть 2858

Российские НПЗ продолжают гореть

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит 1795

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит

Последние новости

04:30

Хитрости при посадке помидоров для богатого урожая: что нужно добавить в лунку

04:05

Мужские костюм и имя: 15-летня дочь Бена Аффлека представила свою новую личность

03:35

Променяла Потапа на молодого: Каменских выпустила игривый клип

03:00

"Подарил свадебное платье": Волочкова нашла избранника погорячее Джигурды

02:30

Как очистить очень загрязненную ванну, не испортив ее: 3 лучших способа

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
02:04

Под угрозой 6 городов: эксперт назвал предпосылки "большого наступления РФ"

01:20

Россия превратила в свой "могильник" половину украинского села: снимки

00:13

"Российская культура - оружие": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

10 апреля, среда
23:58

Попытка №3: Леди Гага выходит замуж - СМИ

Реклама
23:48

"Засыпают" артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

23:30

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:15

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

22:46

Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

22:42

Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

22:31

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:11

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

21:34

США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

21:30

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

21:09

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:07

"Без поддержки Украина может проиграть": топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

Реклама
20:02

РФ атаковала Одесскую область ракетами: прилет по АЗС, есть погибшие среди детей

19:57

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

19:48

В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

19:26

В сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах: соцсети звезды штурмуют

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Реклама
16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять