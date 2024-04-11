Путинистка Анастасия Волочкова рассказала, что собирается на Мальдивы с новым мужчиной.

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Анастасия Волочкова собралась на Мальдивы с иностранцем / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Каждый год скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, отдыхает на Мальдивах. Чаще всего отправляется она туда в сопровождении очередного мужчины.

Как заявила путинистка для Teleprogramm.pro., на Мальдивах она будет девять дней и рассказала, с кем собирается в путешествие.

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"Это любовь 15-летней давности и даже больше! Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета, но я его не забрала", - сказала Волочкова.

Избранником примы оказался мужчина по имени дон Мигель — родом из Чили. По всей видимости, Волочкова недавно возобновила общение с мужчиной, ведь ранее никогда не говорила о нем.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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Отметим, между путинистами Сергеем Лазаревым и Анастасией Волочковой разгорелся новый скандал. Балерина потребовала извинения от певца из-за его снимка с картонной фигурой Волочковой.

А также Анастасия Волочкова решила дать шанс своему ухажеру Георгию Иващенко и пригласила к себе домой. Во время свидания они бурно обсуждали совместное будущее.

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