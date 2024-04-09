Балерина пугает своим видом поклонников и многие считают ее посмешищем.

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Волочкова удивила своим старым видом / Коллаж Главред, фото Instagram/felixgrozdanov, volochkova_ar

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая славится алкоголизмом и странными похабными выходками, показалась на одном из мероприятий другой российской певицы Аниты Цой.

Волочкова, как правила использует множество фильтров, публикуя контент на своей странице в инстаграм. Между тем, попадая в объективы других людей, Волочкова выглядит ужасно.

Соответствующим видео поделился журналист Феликс Грозданов на своей странице в Instagram. На видео действительно видно, как плохо выглядит Волочкова. "Балерина всея Руси так потрясла красотой, грациозностью и роскошью, что окружающие сразу стали ее спрашивать, как в 48 лет так же цвести и пахнуть, удивляя всех вокруг", - потроллил он балерину.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Напомним,

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