Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая славится алкоголизмом и странными похабными выходками, показалась на одном из мероприятий другой российской певицы Аниты Цой.
Волочкова, как правила использует множество фильтров, публикуя контент на своей странице в инстаграм. Между тем, попадая в объективы других людей, Волочкова выглядит ужасно.
Соответствующим видео поделился журналист Феликс Грозданов на своей странице в Instagram. На видео действительно видно, как плохо выглядит Волочкова. "Балерина всея Руси так потрясла красотой, грациозностью и роскошью, что окружающие сразу стали ее спрашивать, как в 48 лет так же цвести и пахнуть, удивляя всех вокруг", - потроллил он балерину.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Напомним,
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