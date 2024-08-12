"Это меркантильный интерес": путинист Галкин рассказал о семье Аллы Пугачевой

Путинист Борис Галкин решил рассказать о заграничных счетах Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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Путинист Галкин об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский актер Борис Галкин, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, заявил, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продолжают негативно высказываться о России из-за "меркантильного интереса". По мнению любителя диктатора Путина, которое никто не спрашивал, у супругов за границей банковские счета, которые они не хотят терять.

Как рассказал Галкин пропагандистским росСМИ, свою позицию звездные супруги не изменят, так как у них есть за границей недвижимость и деньги.

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"Это меркантильный интерес. Это банковские счета. Недвижимость за границей, может быть. Которая притягивает, которую терять не хочется", - сказал путинист.

Также Галкин рассказал, что ему "противно" от поведения однофамильца. Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева публично осудили нападение России на Украину и уехали из страны-террориста жить в Израиль.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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