Максим Галкин начал "войну" с властями РФ - что произошло

Российский комик Максим Галкин, который осуждает страшное кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
Как сообщает пропагандистское росСМИ РИА Новости, Галкин хочет снова оспорить свой статус иноагента в стране-оккупанте.
"На этот раз Галкин подал заявление в Верховный суд России. В пресс-службе учреждения сообщили, что дата заседания еще не определена. Как заявляла адвокат артиста, Екатерина Зубань, его подзащитный не занимался политической деятельностью и не получал за это ни финансовой, ни какой-либо другой помощи от зарубежных стран", - сказано в сообщении.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости по теме
Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.
Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.
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