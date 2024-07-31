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Максим Галкин начал "войну" с властями РФ - что произошло

Элина Чигис
31 июля 2024, 02:00
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Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Максим Галкин подал заявление в Верховный суд России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, который осуждает страшное кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

Как сообщает пропагандистское росСМИ РИА Новости, Галкин хочет снова оспорить свой статус иноагента в стране-оккупанте.

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"На этот раз Галкин подал заявление в Верховный суд России. В пресс-службе учреждения сообщили, что дата заседания еще не определена. Как заявляла адвокат артиста, Екатерина Зубань, его подзащитный не занимался политической деятельностью и не получал за это ни финансовой, ни какой-либо другой помощи от зарубежных стран", - сказано в сообщении.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

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