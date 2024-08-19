Подстава из-за Галкина: в РФ приняли ошеломляющее решение на счет Кристины Орбакайте

Российский продюсер Сергей Дворцов, который ничем особо и не знаменит, заявил, что певицу Кристину Орбакайте не будут приглашать в Россию для выступления на "Голубом огоньке.
Как отметил продюсер росСМИ "Страсти", все из-за скандалов, которые связаны с ее мамой Аллой Пугачевой и отчимом Максимом Галкиным.
Отметим, в отличии от Орбакайте, Пугачева и Галкин публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль.
"В этом году её, думаю, не пригласят из-за событий, связанных с её семьёй, мамой, отчимом. Если, конечно, какие-то организаторы захотят её увидеть, она может спокойно приехать и за 2 млн рублей, и за 1,5 млн рублей. Но это процентов 5−10 и то не факт. За ней тянется шлейф Галкина", — сказал Дворцов.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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