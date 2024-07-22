Россияне сходят с ума: Кристина Орбакайте вышла на связь и разъярила пропагандистов

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, сейчас редко бывает в стране-оккупанте, но часто путешествует по миру с семьей.
На своей странице в соцсетях Орбакайте вышла на связь с поклонниками и опубликовала видео, как она с мужем и дочерью проводит время в Италии. На кадрах семья певицы показалась в спортивных нарядах и выглядели они очень счастливыми.
Только вот пропагандистские росСМИ совсем не порадовались отдыху артистки, а начали писать, что Орбакайте буквально "никому не нужна и скитается по миру".
Стоит отметить, что Кристина не реагирует на хейт, который высказывают россияне в ее сторону, только однажды она не выдержала и записала видеообращение, в котором поставила своих обидчиков на место.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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