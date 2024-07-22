Россияне сходят с ума: Кристина Орбакайте вышла на связь и разъярила пропагандистов

Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Италии, но россиянам это не понравилось.

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Кристина Орбакайте путешествует по Италии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, сейчас редко бывает в стране-оккупанте, но часто путешествует по миру с семьей.

На своей странице в соцсетях Орбакайте вышла на связь с поклонниками и опубликовала видео, как она с мужем и дочерью проводит время в Италии. На кадрах семья певицы показалась в спортивных нарядах и выглядели они очень счастливыми.

видео дня

Только вот пропагандистские росСМИ совсем не порадовались отдыху артистки, а начали писать, что Орбакайте буквально "никому не нужна и скитается по миру".

Кристина Орбакайте в Италии / фото: скрин instagram.com/orbakaite_k/

Стоит отметить, что Кристина не реагирует на хейт, который высказывают россияне в ее сторону, только однажды она не выдержала и записала видеообращение, в котором поставила своих обидчиков на место.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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