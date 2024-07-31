"Ну выбрала и выбрала": Данилко откровенно высказался про бывшую подругу Повалий

Одобрительные речи предательницы Повалий про войну в Украине удивляют и возмущают Данилко.

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Андрей Данилко рассказал, что думает про Таисию Повалий / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/tpovaliy_best

Украинский певец Андрей Данилко в свое время был близким другом певицы-предательницы Таисии Повалий. Во время полномасштабной войны, из-за поддержки артисткой путинскго режима, их общение прекратилось.

Данилко честно признается - ему непонятна позиция бывшей подруге. В своем недавнем интервью он рассказал, как относится к Повалий сейчас.

Музыкант отметил, что ему непонятно, почему Тая и другие сбежавшие в страну-оккупанта артисты продолжают спекулировать своим украинским происхождением. Также его оставляет в недоумении тот факт, что при этом они одобряют и поддерживают войну, дескать каждый может искать себе место потеплее, но так откровенно и кровожадно поддерживать военные преступления - это нонсенс.

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"Это для меня удивительно. Они перешли на ту сторону, там живут. У них были определенные обстоятельства. ... Так сложились обстоятельства. Но давать такие интервью: "Я обрадовалась, когда началась война". Тая сказала, что ее пришли освобождать. У меня нет слов. Я не понимаю, как Тая могла такое ляпнуть. Понимаю ситуацию. Ну выбрала и выбрала, поехала туда. Это на вашей совести, так сложились обстоятельства. Мы с ней были всегда в хороших отношениях, но такое сказать", - говорит Андрей Данилко.

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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