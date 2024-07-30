Могилевская призналась, какой урок привлекательности дала 12-летней дочери

Наталья Могилевская научила подростка одному "волшебному" трюку.

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Наталья Могилевская новости - Могилевская показала дочерей на отдыхе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская воспитывает двоих дочерей. Старшая Мишель - уже подросток, поэтому мама, очевидно, уже может поговорить с ней на взрослые темы.

По крайней мере о том, как эффектно привлечь к себе внимание. Артистка в своем блоге в Instagram призналась, что раскрыла старшей дочери свой маленький секрет привлекательности, которым она часто пользовалась в юности.

Могилевская научила Мишель трюку - как правильно прыгать в бассейн спиной, фактически исполняя сальто назад. Девочка очень быстро научилась этому фокусу, и стала мастерски его исполнять под чутким руководством звездной мамы.

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"Заехали на день в Одессу. Научила старшую прыгать спиной в бассейн. Всегда привлекала мальчиков на это...", - подписала ролики с отпуска певица.

Смотрите видео с отдыха Натальи Могилевской с дочерями:

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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Ранее украинская певица Настя Каменских публично обратилась к крестной маме Алле Кудлай после ее комментария про использование NK песен на русском языке.

Также певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина, роман с которым у нее завязался в начале полномасштабной войны.

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