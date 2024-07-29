Тина Кароль готовится стать матерью

Поп-дива отметила, что дорожит своим здоровьем, ведь оно ей еще пригодится для "кого-то маленького и красивого".

https://stars.glavred.info/tina-karol-gotovitsya-stat-materyu-10584392.html Ссылка скопирована

Тина Кароль новости - Тина Кароль хочет стать мамой во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль одна с 2013 года, когда умер ее муж Евгений Огир. Артистке приписывали множество романов, но ни один из них она не подтвердила официально.

Впрочем, это не мешает Кароль задумываться о том, чтобы подарить своему 15-летнему сыну Вениамину братика или сестричку. В этом певица призналась в своем блоге в TikTok.

Она отвечала на критику хейтеров, которым не понравился один из ее роликов с занятиями йогой. Так один из комментаторов предположил, что Тина на самом деле не занимается поддержанием спортивной формы, а добивается привлекательных форм и рельефности при помощи оземпика - препарата от диабета, который многие звезды используют не по медицинским показателям, а чтобы быстро сбросить вес.

видео дня

Кароль отметила, что дорожит своим здоровьем, ведь у нее есть в планах еще один ребенок. "Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется кого-то родить. Красивого, красивого, маленького. А если вам нечего делать и просто чешутся пальцы - помойте руки", - с улыбкой заявила певица.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Настя Каменских публично обратилась к крестной маме Алле Кудлай после ее комментария про использование NK песен на русском языке.

Также певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала своего мужа Валентина, роман с которым у нее завязался в начале полномасштабной войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред