Предательница Тодоренко осталась одна в свой день рождения.

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Регина Тодоренко слетала в Париж без мужа / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая уехала жить в страну-оккупанта и молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказала, что муж отправил ее одну в Париж.

Как отметила запроданка пропагандистским росСМИ, российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей на день рождения билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.

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"Супруг решил отдохнуть от меня и сделал мне подарок… отправил меня подальше: в Париж на концерт Тимберлейка", - заявила Тодоренко.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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