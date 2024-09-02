Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая уехала жить в страну-оккупанта и молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказала, что муж отправил ее одну в Париж.
Как отметила запроданка пропагандистским росСМИ, российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей на день рождения билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.
"Супруг решил отдохнуть от меня и сделал мне подарок… отправил меня подальше: в Париж на концерт Тимберлейка", - заявила Тодоренко.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.
А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.
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