Предательница Регина Тодоренко пошла по стопам Волочковой

Регину Тодоренко сравнили со скандальной Анастасией Волочковой из-за шпагата.

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Регина Тодоренко показала дерзкий шпагат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Предательницу Украины Регину Тодоренку, которая уже получила гражданство страны-оккупанта, сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой.

На своей странице в Instagram Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.

Регина Тодоренко удивила растяжкой / фото: instagram.com/reginatodorenko/

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Подписчики звезды сразу же написали множество комментариев и даже предположили, что Регина решила занять место Волочковой.

"Волочкову собирается замещать";

"Ошалеть, вот это растяжка";

"Волочкова завидует в сторонке", - написали поклонники предательницы.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Добавим, Регина Тодоренко отличилась новой выходкой. Она призналась в Instagram, что, якобы была вынуждена бросить в Москве своих детей от брака с певцом Владом Топаловым и улететь в Дубай на съемки.

А также Регина Тодоренко показала своего младшего сына, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.

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