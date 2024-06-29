Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

Влад Топалов на данный момент находится в ремиссии после лечения у онколога.

https://stars.glavred.info/lechilsya-ot-onkologii-muzh-predatelnicy-todorenko-napisal-zaveshchanie-10576787.html Ссылка скопирована

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Российский певец и муж предательницы Регины Тодоренко Влад Топалов составил завещание. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

"Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока", — поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

видео дня

Как пишут РосСМИ, она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Между тем, по данным российских пропагандистских СМИ, Топалов недавно проходил серьезное лечение у врача-онколога. Они также сообщают, что Топалов сейчас находится в ремиссии.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.

А также Андрей Бедняков прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред