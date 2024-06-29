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Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

Алена Кюпели
29 июня 2024, 07:39
926
Влад Топалов на данный момент находится в ремиссии после лечения у онколога.
Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми
Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Российский певец и муж предательницы Регины Тодоренко Влад Топалов составил завещание. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

"Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока", — поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

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Как пишут РосСМИ, она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Между тем, по данным российских пропагандистских СМИ, Топалов недавно проходил серьезное лечение у врача-онколога. Они также сообщают, что Топалов сейчас находится в ремиссии.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.

А также Андрей Бедняков прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине.

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