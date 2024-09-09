"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

alyona alyona объяснила, какие у нее сейчас отношения с Jerry Heil после "Евровидения-2024".

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alyona alyona рассказала о Jerry Heil/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская популярная певица alyona alyona рассказала, что у нее никакого конфликта с Jerry Heil не произошло, а просто каждый пошел своим путем.

В интервью для "Люкс ФМ" артистка отметила, что она с Jerry Heil "разошлись реализовать то, что отложили, чтобы потом соединиться".

"Нет, это не из-за конфликтов. И конфликтов как таковых у нас нет, потому что мы разные. Я экспрессивная, а Яна – она такая, мягкая. А разошлись наши пути, потому что мы на время "Евровидения" отложили каждый свою жизнь. И когда закончилось "Евровидение", каждый просто нырнул в свое – в семью, в отношения, в личные песни, которые были отложены, – заявила исполнительница.

Смотрите видео интервью alyona alyona:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

А также Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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