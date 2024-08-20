"Могу влиять на глобальную индустрию музыки": Jerry Heil стала членом академии GRAMMY

Джерри Хейл теперь может подавать свои песни на премию "Грэмми".

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Джерри Хейл поделилась выдающимся событием / коллаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

Украинская популярная певица Джерри Хейл сообщила, что стала членом американской академии искусства и науки звукозаписи, которая ежегодно вручает премии "Грэмми".

На своей странице в Telegram Джерри рассказала, что она сможет влиять на глобальную индустрию музыки.

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"Теперь я член академии "Грэмми". Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив несметное количество страниц, указав свое образование и достижения. Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать вам счастливую новость: верификация состоялась – и следующий шаг спрогнозировать несложно. Во-первых, я могу влиять на глобальную индустрию музыки. Во-вторых, это позволяет подавать свои треки на премию. Об этом немного позже, а пока давайте просто порадуемся", – рассказала певица.

Смотрите видео, где Джерри Хейл рассказала о своем достижении:

Джерри Хейл член академии GRAMMY / фото: скрин t.me/jerryheil

Кто такая Jerry Heil? Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Jerry Heil - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

А также Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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