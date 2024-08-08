Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

Джерри Хейл вспомнила, благодаря кому ее впервые услышали тысячи ценителей музыки.

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Jerry Heil новости - Джерри Хейл рассказала, что ее связывает со Святославом Вакарчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil является прекрасным примером self-made артиста, который за весьма короткий срок добился признания не только в своей стране, но и за ее пределами. Впрочем, недавно Джерри призналась, что у нее в начале карьеры был влиятельный "помощник".

Свой путь она начинала, как кавер-исполнитель - свои песни она выкладывала в социальных сетях. Тогда-то на нее и обратил внимание Святослав Вакарчук. Его певица считает человеком, который дал сильный толчок в ее сольной карьере.

"Сейчас меня уже знают как артистку и исполнительницу собственных песен, однако те из вас, кто со мной с самого начала, помнят кудрявую Джерри Хейл в свитере и тот счастливый день, когда 8 лет назад именно Святослав впервые дал сильный подъем моей карьере, тогда еще как кавер-исполнительницы, которая тогда исполнила "Я так хочу до тебе". Святослав запостил это в твиттер, и тысячи людей так впервые услышали обо мне", - поделилась воспоминаниями Хейл в своем блоге в Instagram.

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Она также опубликовала несколько трогательных снимков с Вакарчуком, и анонсировала дуэт с Океаном Эльзы. "Не раздумывала ни минуты, когда Святослав предложил присоединиться", - говорит Jerry Heil.

Jerry Heil новости - Джерри Хейл рассказала, что ее связывает со Святославом Вакарчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

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