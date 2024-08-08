"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

Благодаря таланту визажиста Егор Андрюшин стал широко известен в Сети и за ее пределами. Львиную долю в его популярности, впрочем, сыграли не только его бьюти-преображения звезд, но и его собственные эпатажные образы.
Андрюшину нравится примерять различные луки и менять свою андрогинную внешность при помощи париков, цветных линз и яркого макияжа. К этому он тяготел с детства, из-за чего сверстники часто издевались над Егором.
Сейчас сложно представить визажиста без его ярких мэйкапов и дерзких нарядов. Однако недавно сам Андрюшин решил показать, каким он был до всех своих преображений.
В своем блоге в Instagram он опубликовал наверное свой самый яркий ролик из серии "до/после". Главным героем стал он сам - в подростковом возрасте, и сейчас. "Говоришь, что я некрасивый? Быть таким – мое безумие!" - процитировал свою песню "Шаблон" Андрюшин.
В комментариях к видео поклонники артиста отмечают, что его естественное очарование было при нем всегда - и в юности, и сейчас.
Кто такой Егор Андрюшин?
Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений при помощи макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.
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