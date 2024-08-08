УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

Анна Подгорная
8 августа 2024, 01:30
6
Звездный визажист показал себя в подростковом возрасте.
Егор Андрюшин
Егор Андрюшин без макияжа - как Егор Андрюшин выглядел подростком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/egor_mua

Благодаря таланту визажиста Егор Андрюшин стал широко известен в Сети и за ее пределами. Львиную долю в его популярности, впрочем, сыграли не только его бьюти-преображения звезд, но и его собственные эпатажные образы.

Андрюшину нравится примерять различные луки и менять свою андрогинную внешность при помощи париков, цветных линз и яркого макияжа. К этому он тяготел с детства, из-за чего сверстники часто издевались над Егором.

Сейчас сложно представить визажиста без его ярких мэйкапов и дерзких нарядов. Однако недавно сам Андрюшин решил показать, каким он был до всех своих преображений.

видео дня

В своем блоге в Instagram он опубликовал наверное свой самый яркий ролик из серии "до/после". Главным героем стал он сам - в подростковом возрасте, и сейчас. "Говоришь, что я некрасивый? Быть таким – мое безумие!" - процитировал свою песню "Шаблон" Андрюшин.

В комментариях к видео поклонники артиста отмечают, что его естественное очарование было при нем всегда - и в юности, и сейчас.

Егор Андрюшин
Егор Андрюшин без макияжа - как Егор Андрюшин выглядел подростком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/egor_mua

Кто такой Егор Андрюшин?

Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений при помощи макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.

Последние звездные новости:

Ранее звездная мама Зои Мозговой, музыкальный продюсер Елена Мозговая, впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери, после того, как ее решение приобрело общественный резонанс.

Также Руслан Евдокименко, единственный сын Софии Ротару показал ее новое фото, и оставил послание певице в день ее 77-летия. Сама артистка уже давно не показывается на людях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса интересные новости
Реклама

Главное за день

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

01:14 Спорт
В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

22:58 Мир
В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 6128

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 3247

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил на ковер ФСБ 2327

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Появилась первая реакция США на бои в Курской области 2179

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

Последние новости

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

Реклама
23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26

Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

22:18

Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

22:02

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

21:43

"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

21:39

Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

Реклама
21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской областиВидео

21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

19:40

РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

19:38

Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

19:29

В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

19:10

Почему над Киевом было странно "громко" во время последней атаки - Киричевский

19:10

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезномнение

18:44

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войныВидео

18:42

"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку ПутинаВидео

18:34

"Выходи за меня": Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

17:55

Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

17:47

Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

17:37

"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаемВидео

17:26

"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

17:26

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

17:24

Погранпункт "в хлам": снимки показали разрушения въезда в Курскую область

17:21

Строгие приметы 8 августа: что категорически нельзя делать в этот день

Реклама
17:08

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

16:49

Живет в Германии, воспитывает двоих: что известно про возлюбленную Зои Мозговой

16:37

Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском

16:30

Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результатВидео

16:25

"Теперь мой": Киркоров бросил детей ради молодой эскортницы

16:23

"Где наша армия хваленая?": истерика россиянина из-под Курска попала на видеоВидео

16:22

Беленюк и Насибов ярко пробились в полуфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

16:18

В США задержали мужчину, который готовил еще одно покушение на Трампа - Politico

15:46

В день годовщины смерти сына: Виктор Павлик поделился трогательными кадрамиВидео

15:21

"Украину могут посадить за стол переговоров": Золотарев сделал серьезный прогноз

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять