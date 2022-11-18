Jerry Heil посвятила песню украинским бойцам и Залужному: трек разрывает Сеть

Jerry Heil посвятила песню украинским бойцам и Залужному / коллаж фото УНИАН

Украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя исполнительницы ‒ Яна Шемаева) выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием " Козацькому роду". Видеоклип на композицию она уже выложила на свой YouYube-канал.

"Судя по количеству видео в TikTok, это удалось. Я просто вижу, как время от времени наши ВСУ выкладывают видео под мою музыку и понимаю, что она, видимо, поддерживает их моральный дух", — рассказала девушка.

В песне "Козацькому роду" Jerry Heil спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Люди в комментариях очень просили посвятить песню Валерию Залужному, и я считаю, это тот человек, который заслуживает быть воспетым еще во многих песнях, поэтому взяла на себя задачу выполнить желание слушателей", — подытожила певица.

Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

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