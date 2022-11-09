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Леся Никитюк покорила фанатов, преобразившись на фото в Лесю Украинку

9 ноября 2022, 19:52

Украинская телеведущая Леся Никитюк 9 ноября, в День украинской письменности и языка, предстала перед поклонниками в образе легендарной поэтессы Леси Украинки.

Никитюк, Леся Украинка
Леся Никитюк покорила фанатов, преобразившись на фото в Лесю Украинку / коллаж фото УНИАН

Украинская телеведущая и светская львица Леся Никитюк в День украинской письменности и языка предстала перед армией фолловеров в неожиданном образе. Девушка перевоплотилась в легенду украинской литературы ‒ писательницу, поэтессу и переводчицу Лесю Украинку.

Она рассказала, что незадолго до полноценного военного вторжения попробовала себя в роли актрисы, сыграв в пилотной серии отечественного сериала. Причем она как раз и сыграла Лесю Украинку. К рассказу Никитюк присовокупила фото в образе поэтессы.

На фото девушка позировала в старинной блузке с ажурным воротником и длинным платьем в пол. Образ Никитюк дополняет прическа ‒ точно такая же, которую носила Леся Украинка.

Леся Никитюк, Леся Украинка

По понятным причинам сериал на данный момент так и не вышел в эфир из-за украино-российской войны. Но, но по всей видимости, Никитюк не могла не показать фолловерам красочный образ ‒ да еще и в День украинской письменности и языка.

Напомним, ранее Леся Никитюк отдельно отметила тот факт, что бренд Dolce&Gabbana продолжает сотрудничество с россиянами ‒ представителями страны-агрессора.

Телеведущая показала скандального известного русского поп-певца Филиппа Киркорова, одетого с ног до головы в вещи производства Dolce & Gabbana. Она предложила украинцам напомнить бренду, с кем именно он продолжает сотрудничество.

Позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

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