Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из Крыма

Леся Никитюк и Jerry Heil / коллаж фото УНИАН

Украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма. Ролик звезды опубликовали в соцсети Instagram.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

Также известно, что над созданием трека для TikTok работал давний соратник Jerry Heil Роман Черенов (Morphom) и группа EMDIVITY.

Напомним, ранее после взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму началась паника - российские туристы покидают полуостров. Так, на одном из опубликованных в соцсетях видео женщина со слезами на глазах говорит, что ей жаль уезжать из Алушты.

"Я не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Я привыкла здесь как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему",- рыдала россиянка.

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