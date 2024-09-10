Украинка с самыми большими скулами рассказала про аборт и отказ заводить детей

Анастасия Покрещук рассказала, почему не считает материнство для себя хорошей идеей.

https://stars.glavred.info/ukrainka-s-samymi-bolshimi-skulami-rasskazala-pro-abort-i-otkaz-zavodit-detey-10596008.html Ссылка скопирована

Анастасия Покрещук новости - Покрещук призналась, почему не заводит детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/justqueen88

Модель и блогерка, известная самыми большими скулами в мире, Анастасия Покрещук решилась на откровенное интервью, в котором поделилась своими взглядами на жизнь. В частности, в беседе со Славой Деминым она рассказала о своем отношении к детям и материнстве.

Так экзотическая красотка призналась, что не хочет вынашивать и рожать детей самостоятельно. Покрещук заявила, что в случае беременности сделает аборт, а мужчин, которые пытались ее оплодотворить назвала ругательным словом.

Свое решение блогерша мотивировала тем, что не готова менять свою жизнь ради ребенка, и не хочет нести за него ответственность. К тому же ее не устраивают потенциальные изменения в организме женщины, которые наступает во время и после беременности.

видео дня

"У тебя нет выбора, оно (тело) меняется. Потом надо много восстанавливаться. Это еще также большая ответственность. Я не готова", - говорит Анастасия.

Впрочем, от материнства в целом она не отказывается, но сейчас ей сложно представить себя в роли матери. Прежде Покрещук хотела усыновить ребенка, но ее очень волнует вопрос финансовой безопасности и собственного эгоизма, из-за которого она не сможет как следует о ком-то позаботиться.

"В моем случае, например, деньги - это главное. Потому что если нет денег, я буду очень раздражена. Мне надо будет их зарабатывать. А еще надо будет уделять кому-то внимание, о ком-то заботиться. Мне сложно рассеиваться. У меня есть такая проблема", - признается популярная блогерша.

Кто такая Анастасия Покрещук? Анастасия Покрещук - украинская блогерша. Известна, как женщина с самыми большими скулами в мире. Приобрела популярность благодаря освещению в социальных сетях своих многочисленных пластических операций. За ее жизнью в Сети наблюдает почти миллион подписчиков.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская реп-исполнительница alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil, который приписывают артисткам после завершения Евровидения-2024.

Также известный певец Роман Скорпион впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко. Артисты много времени проводят вместе, так как их объединяют общие песни.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред