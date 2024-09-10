Украинка с самыми большими скулами рассказала про аборт и отказ заводить детей

Модель и блогерка, известная самыми большими скулами в мире, Анастасия Покрещук решилась на откровенное интервью, в котором поделилась своими взглядами на жизнь. В частности, в беседе со Славой Деминым она рассказала о своем отношении к детям и материнстве.
Так экзотическая красотка призналась, что не хочет вынашивать и рожать детей самостоятельно. Покрещук заявила, что в случае беременности сделает аборт, а мужчин, которые пытались ее оплодотворить назвала ругательным словом.
Свое решение блогерша мотивировала тем, что не готова менять свою жизнь ради ребенка, и не хочет нести за него ответственность. К тому же ее не устраивают потенциальные изменения в организме женщины, которые наступает во время и после беременности.
"У тебя нет выбора, оно (тело) меняется. Потом надо много восстанавливаться. Это еще также большая ответственность. Я не готова", - говорит Анастасия.
Впрочем, от материнства в целом она не отказывается, но сейчас ей сложно представить себя в роли матери. Прежде Покрещук хотела усыновить ребенка, но ее очень волнует вопрос финансовой безопасности и собственного эгоизма, из-за которого она не сможет как следует о ком-то позаботиться.
"В моем случае, например, деньги - это главное. Потому что если нет денег, я буду очень раздражена. Мне надо будет их зарабатывать. А еще надо будет уделять кому-то внимание, о ком-то заботиться. Мне сложно рассеиваться. У меня есть такая проблема", - признается популярная блогерша.
Кто такая Анастасия Покрещук?
Анастасия Покрещук - украинская блогерша. Известна, как женщина с самыми большими скулами в мире. Приобрела популярность благодаря освещению в социальных сетях своих многочисленных пластических операций. За ее жизнью в Сети наблюдает почти миллион подписчиков.
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