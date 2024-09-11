"Боялся три года": больной диабетом Melovin заговорил о новых проблемах со здоровьем

Бочаров уже давно "бежал" от этого, но жизнь не позволяет ему забыть про его диагноз.

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Melovin новости - 27-летний Меловин стремительно теряет зрение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Осенью 2023 года украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) признался, что имеет генетическое, неизлечимое заболевание - сахарный диабет. В прошлом артист также испытывал проблемы с алкоголем.

Впрочем, недавно оказалось, что это далеко не все проблемы Меловина со здоровьем. Так в своем блоге в Instagram он рассказал, что есть еще одна вещь, которую он скрывал более трех лет из страха.

Так Бочаров отметил, что постепенно слепнет. Он боялся признаться в этом самому себе, и игнорировал отслоение сетчатки, которое ему диагностировали несколько лет назад. Однако теперь эта проблема приобрела такие обороты, что срочное ее решение стало для певца жизненной необходимостью.

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"Так бывает, что некоторые коллеги обижаются, что я с ними не здороваюсь. Жалуются об этом в прессе, пресса это поднимает, и все думают, что я такой ужасный. Я решил об этом рассказать, потому что решился исправить эту ситуацию. Проблема, о которой я молчал… Наконец-то решился рассказать о том, чего боялся три года. Я слепой, просто слепой, и я не вижу. Несколько лет назад мне диагностировали отслоение сетчатки. Но я успешно забил на это. Потом понял, что зрение начало падать все больше и больше. Поэтому взялся за эту проблему, пошел к врачам и уже на пути к ее решению", - рассказал Меловин.

Melovin новости - 27-летний Меловин стремительно теряет зрение / instagram.com/melovin_official

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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