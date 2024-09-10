"Вы знали?": девушка сделала предложение руки и сердца Евгению Клопотенко

Сегодня Минцифры анонсировало расширение списка цифровых документов в приложении "Дія". Кроме того там появилась возможность делать предложение руки и сердца онлайн.
Этой функцией решила воспользоваться подруга Евгения Клопотенко, и предложила эпатажному кулинару пожениться. Об этом сам шеф-повар рассказал в своем блоге в Instagram.
"Уже можно делать предложение онлайн, вы знали? Мне вот сегодня сделали", - написал Клопотенко, и показал скриншот из приложения. Позже он признался, что все еще раздумывает над ответом.
Пожениться Евгению Клопотенко предложила девушка по имени София. Фамилию и отчество смелой подруги кулинар, который ранее выступал за полигамию, решил скрыть от поклонников.
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