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"Вы знали?": девушка сделала предложение руки и сердца Евгению Клопотенко

Анна Подгорная
10 сентября 2024, 19:37
188
Украинский шеф-повар признался, что раздумывает над решением.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко новости - Евгения Клопотенко позвали жениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Сегодня Минцифры анонсировало расширение списка цифровых документов в приложении "Дія". Кроме того там появилась возможность делать предложение руки и сердца онлайн.

Этой функцией решила воспользоваться подруга Евгения Клопотенко, и предложила эпатажному кулинару пожениться. Об этом сам шеф-повар рассказал в своем блоге в Instagram.

"Уже можно делать предложение онлайн, вы знали? Мне вот сегодня сделали", - написал Клопотенко, и показал скриншот из приложения. Позже он признался, что все еще раздумывает над ответом.

видео дня

Пожениться Евгению Клопотенко предложила девушка по имени София. Фамилию и отчество смелой подруги кулинар, который ранее выступал за полигамию, решил скрыть от поклонников.

Клопотенко про предложение
Евгений Клопотенко новости - Евгения Клопотенко позвали жениться / instagram.com/klopotenko

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Ранее украинская реп-исполнительница alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil, который приписывают артисткам после завершения Евровидения-2024.

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