"Вы знали?": девушка сделала предложение руки и сердца Евгению Клопотенко

Украинский шеф-повар признался, что раздумывает над решением.

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Евгений Клопотенко новости - Евгения Клопотенко позвали жениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Сегодня Минцифры анонсировало расширение списка цифровых документов в приложении "Дія". Кроме того там появилась возможность делать предложение руки и сердца онлайн.

Этой функцией решила воспользоваться подруга Евгения Клопотенко, и предложила эпатажному кулинару пожениться. Об этом сам шеф-повар рассказал в своем блоге в Instagram.

"Уже можно делать предложение онлайн, вы знали? Мне вот сегодня сделали", - написал Клопотенко, и показал скриншот из приложения. Позже он признался, что все еще раздумывает над ответом.

видео дня

Пожениться Евгению Клопотенко предложила девушка по имени София. Фамилию и отчество смелой подруги кулинар, который ранее выступал за полигамию, решил скрыть от поклонников.

Евгений Клопотенко новости - Евгения Клопотенко позвали жениться / instagram.com/klopotenko

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