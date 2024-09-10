Скандальная бывшая Налчаджиоглу отреагировала на его примирение со второй женой

Анастасия Foxy изо всех сил старалась показать, как безразлична ей судьба Мурата.

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Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy высказалась про воссоединение Налчаджиоглу и Реус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca

Личная жизнь турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу последний год богата событиями - свадьба и развод с визажисткой Лилией Реус, новый роман с моделью Анастасией Foxy, наполненный скандальными заявлениями и драматическими событиями. Недавно бывший муж Ани Лорак подкинул новые "дрова" в костер сплетен о себе.

После болезненного разрыва с Фокси, который, вероятно, произошел из-за аборта, который, как она утверждает, была вынуждена сделать на настоянию Налчаджиоглу, Мурат засветился в компании Реус. Этим он спровоцировал слухи о воссоединении со второй бывшей супругой.

Поклонники Анастасии Фокси не смогли стоять в стороне, и стали забрасывать ее в Instagram вопросами о том, как она относится к последним новостям про ее экс-бойфренда. Модель в свою очередь молчать не стала, и прокомментировала новую жизнь Налчаджиоглу.

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"Мне до неприличия безразлична чужая жизнь. Я занимаюсь исключительно своей жизнью, а все остальные могут быть, с кем их душе угодно. Всем желаю только всего самого лучшего. И каждому советую заняться своей жизнью, чтобы не было времени и желания следить за чужой", - подчеркнула Анастасия Фокси.

Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy высказалась про воссоединение Налчаджиоглу и Реус / instagram.com/anastasija_foxy2

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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