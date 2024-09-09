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Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 18:22
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ДиО.фильмы хоть и были весьма успешным проектом, но имели свои проблемы.
Владимир Дантес, Наталья Могилевская
Вадим Олейник рассказал, почему Владимир Дантес ссорился с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинские певцы Вадим Олейник и Владимир Дантес в 2008 году одержали победу во втором сезоне музыкального проекта "Фабрика звезд". Позже они образовали дуэт под названием ДиО.фильмы, который просуществовал до 2015 года. Музыкальным продюсером юных звезд стала Наталья Могилевская.

Известно, что у дуэта были непростые отношения со своей покровительницей. Недавно Вадим Олейник в интервью для Люкс ФМ признался, что чаще всего недопонимание с Могилевской возникало именно у Дантеса.

Певец рассказал, что сам он имеет более покладистый характер, поэтому открытых конфликтов с продюсером не имел. Владимир оказался более экспрессивным, что порой и приводила к сложностям с Натальей Могилевской.

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"Мне с Натальей Алексеевной всегда было легко, потому что она знала, что я работящий, прислушиваюсь к ее советам и реально я впитывал все, как губка. Я всегда был благодарен, что она мне очень много помогла. Но с ней действительно было сложно. С ней Владимир больше конфликтовал. Честно говоря, я, может, не мог. Возможно, эмоционально не был такой сильный, как Вова. Ему постоянно что-то было не так, ему не нравилось. Он говорил: "Давайте новую песню сделаем, запишем клип". А Наташа хотела, чтобы мы не спешили", - рассказал Вадим Олейник.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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