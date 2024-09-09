Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

Недавно балерина намекнула, что ее одиночество теперь скрашивает Александр Левинский.

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Кухар и Стоянов новости - Стоянов отреагировал на слухи о новом романе Кухар / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Пара украинских артистов балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар поженились в 2018 году после 10 лет вместе. А уже осенью 2023 в Сети стали появляться слухи, что в их семье есть серьезные проблемы.

Супруги эту ситуацию не комментируют. Впрочем, недавно Екатерина Кухар перестала скрывать, что имеет новый предмет влюбленности, который, в частности, сопровождал ее во время летнего отдыха.

Им оказался стилист Александр Левинский, с которым прима была знакома много лет. Знает мужчину и Александр Стоянов.

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Более того: он, похоже, одобряет выбор жены. На странице Кухар в Instagram танцовщик поставил сердечку видеоролику, на котором балерина наслаждается обществом Левинского.

Кухар и Стоянов новости - Стоянов отреагировал на слухи о новом романе Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Кто такой Александр Стоянов? Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Народный артист Украины (2019). Основатель и художественный руководитель Grand Kyiv Ballet и международного танцевального конкурса Golden Dancers. Муж и танцевальный партнер украинской примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар. Вместе они были признаны одной из красивейших балетных пар Европы.

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