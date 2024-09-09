УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 14:42
238
Недавно балерина намекнула, что ее одиночество теперь скрашивает Александр Левинский.
Александр Стоянов, Екатерина Кухар
Кухар и Стоянов новости - Стоянов отреагировал на слухи о новом романе Кухар / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Пара украинских артистов балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар поженились в 2018 году после 10 лет вместе. А уже осенью 2023 в Сети стали появляться слухи, что в их семье есть серьезные проблемы.

Супруги эту ситуацию не комментируют. Впрочем, недавно Екатерина Кухар перестала скрывать, что имеет новый предмет влюбленности, который, в частности, сопровождал ее во время летнего отдыха.

Им оказался стилист Александр Левинский, с которым прима была знакома много лет. Знает мужчину и Александр Стоянов.

видео дня

Более того: он, похоже, одобряет выбор жены. На странице Кухар в Instagram танцовщик поставил сердечку видеоролику, на котором балерина наслаждается обществом Левинского.

Стоянов, Кухар
Кухар и Стоянов новости - Стоянов отреагировал на слухи о новом романе Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар?

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Кто такой Александр Стоянов?

Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Народный артист Украины (2019). Основатель и художественный руководитель Grand Kyiv Ballet и международного танцевального конкурса Golden Dancers. Муж и танцевальный партнер украинской примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар. Вместе они были признаны одной из красивейших балетных пар Европы.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что квартира Маши Ефросининой пострадала от российской атаки в ночь на 7 сентября. Ведущая призналась, что из-за обстрела у ее сына случился панический приступ.

Также украинский ведущий и общественный деятель Сергей Притула поставил на место беглеца Александра Волошина из-за того, что блогер, оказавшись за границей незаконным путем, нелестно отзывается про нашу страну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Екатерина Кухар Александр Стоянов новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:17 Украина
Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"

14:49 Мир
Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

13:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 28587

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Даст фору Оливье : рецепт абсолютно нового салата Фаворит 23131

Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание 20449

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

Обеспечивайте меня : невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки 19536

"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

Последние новости

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

Реклама
14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

13:44

В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

13:43

Будет блестеть, как новая: чем отмыть сгоревшую кастрюлю

13:39

Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

13:06

Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат

13:01

Презентация iPhone 16 от Apple: каким будет новый айфонВидео

12:56

Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц

12:56

Бунт российских мотострелков: штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине

Реклама
12:33

РФ сохранит захваченные территории: СМИ выяснили детали "мирного плана" Шольца

12:25

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

12:15

Ресурсы РФ иссякнут к началу октября: майор сказал, когда ВСУ пойдут в наступлениеВидео

11:55

Разгадка тысячелетней легенды: найдены "темные" доказательства мифа о Мерлине

11:34

Выстоит ли Покровск и был ли шанс закончить войну: главные заявления Сырского в интервью CNN

11:12

Чего не должно быть в составе: нутрициолог рассказала, как выбрать пельмениВидео

11:11

"Провел на войне 10 лет": погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

11:03

Телеканал 2+2 готовит премьеру военной драмы ко Дню защитников и защитниц Украины

10:47

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя

10:45

Зачистка плацдарма и выход к АЭС: майор назвал цели ВСУ в Курской областиВидео

10:20

"Не собираемся это скрывать": Сырский сделал заявление о причинах катастрофы F-16

10:00

Курская АЭС - достижимая цель для ВСУ: эксперт сказал, есть ли риск катастрофыВидео

09:18

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

09:17

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

08:59

Привязана к постели: путинистка Любовь Успенская слегла - детали

08:54

РФ атаковала Украину КАБами и дронами: ПВО сбила 6 "Шахедов" и две ракеты Х-59/69

08:40

"Мы помешали им": Сырский сказал, почему на самом деле ВСУ пошли на Курщину

08:36

Армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском, оккупировано Водяное - DeepState

08:10

Как выиграть войну и где брать мотивацию военныммнение

07:42

"На всю жизнь": предательница Регина Тодоренко покинула РФ - причина

Реклама
07:34

Ночью Киев был атакован "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

06:52

РФ ударила по Харькову КАБами: есть "прилеты", вспыхнул пожар

06:10

Очередное мирное заявление Путина. Что это значит?мнение

05:00

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

04:02

Бунт против Путина: кто и когда свергнет диктатора РФ – прогноз генерала из США

03:00

Как понять, что кот любит вас больше, чем других: 7 главных признаковВидео

02:30

16-летний сын Макконахи стал настоящим красавчиком и строит карьеру в кино

02:00

Впервые за долгое время: Ольга Сумская отдохнула с дочерью - детали

01:31

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре

00:30

Обстрел Харьковщины: появились жуткие подробности российского террораФотоВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять